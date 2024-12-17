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18:49, 17 декабря 2024Бывший СССР

Сырский назвал наиболее тяжелые направления на фронте для ВСУ

Сырский: на покровском и кураховском направлениях самая сложная для ВСУ ситуация
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Наиболее тяжелая для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация сложилась на двух направлениях — покровском и кураховском. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Наиболее сложная ситуация сейчас на покровском и кураховском направлениях», — написал главком ВСУ.

Сырский также отметил усиление давления со стороны российских военных на краматорском, торецком и времевском направлениях.

Ранее стало известно о срыве российскими военными ротации ВСУ под Покровском. Армия России уничтожила бронетехнику и опорный пункт украинских бойцов в лесополосе.

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