Сырский назвал наиболее тяжелые направления на фронте для ВСУ

Сырский: на покровском и кураховском направлениях самая сложная для ВСУ ситуация

Наиболее тяжелая для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация сложилась на двух направлениях — покровском и кураховском. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Наиболее сложная ситуация сейчас на покровском и кураховском направлениях», — написал главком ВСУ.

Сырский также отметил усиление давления со стороны российских военных на краматорском, торецком и времевском направлениях.

Ранее стало известно о срыве российскими военными ротации ВСУ под Покровском. Армия России уничтожила бронетехнику и опорный пункт украинских бойцов в лесополосе.