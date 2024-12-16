Артиллеристы ВС России сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ, сорвав ротацию украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что удар по месту сосредоточения ВСУ в лесополосе был скорректирован при помощи беспилотников. Артиллеристы произвели несколько залпом 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, разрушив опорный пункт и впоследствии благополучно покинув огневую позицию.

Ранее Российская армия установила флаг в поселке Веселый Гай, что к югу от Курахово. Как рассказал военный эксперт Борис Рожин, в поселке было обнаружено всего 11 жителей.