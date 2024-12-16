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05:36, 16 декабря 2024Бывший СССР

Армия России сорвала ротацию ВСУ под Покровском

Артиллеристы ВС России сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: GD/WS / Reuters

Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ, сорвав ротацию украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что удар по месту сосредоточения ВСУ в лесополосе был скорректирован при помощи беспилотников. Артиллеристы произвели несколько залпом 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, разрушив опорный пункт и впоследствии благополучно покинув огневую позицию.

Ранее Российская армия установила флаг в поселке Веселый Гай, что к югу от Курахово. Как рассказал военный эксперт Борис Рожин, в поселке было обнаружено всего 11 жителей.

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