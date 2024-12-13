Армия России заняла поселок к югу от Курахово

Военный эксперт Рожин: Российская армия установила флаг к югу от Курахово

Российская армия установила флаг в поселке Веселый Гай, что к югу от Курахово. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, в поселке обнаружено 11 мирных жителей. Рожин пишет, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали их в качестве живого щита.

Утверждается также, что наступление армии России в Курахово продолжается.

Ранее в ВСУ сменили командующего обороной Покровска и Курахово. Генерала Александра Луценко уволили с должности командующего оперативно-тактической группировки «Донецк», которая занимается обороной Покровска и Курахово.