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20:02, 17 декабря 2024Силовые структуры

Тела генерала Кириллова и его помощника вывезли с места взрыва в Москве

Тела генерала ВС РФ Кириллова и его помощника Поликарпова вывезли с места взрыва
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr / XinHua / Globallookpress.com

Тела начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова вывезли с места взрыва в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Их доставят в морг.

Генерал-лейтенанта Российской армии и его помощника подорвали утром во вторник, 17 декабря, около подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. За подрывом может стоять Служба безопасности Украины, но официальный Киев опровергает эту информацию.

Единственным выжившим после случившегося стал водитель Кириллова — у него диагностировали контузию, а также повреждение лица и руки осколками стекла. Сейчас он находится в больнице.

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