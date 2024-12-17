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17:28, 17 декабря 2024Путешествия

В летевшем за рубеж самолете с россиянами произошла течь топлива

Aviaincident: в летевшем из Минвод в Ташкент самолете произошла течь топлива
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

В летевшем за рубеж самолете российской авиакомпании «Азимут» возникла течь топлива. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла незадолго до вылета лайнера из Минеральных Вод в Ташкент 16 декабря. Воздушное судно с пассажирами на борту пришлось вернуть с места взлета в аэропорту Минвод на стоянку по причине течи топлива в одном из двигателей.

Ранее у самолета другой российской авиакомпании возникла проблема с двигателем во время полета. Инцидент случился на борту летевшего из Нижнекамска в Москву Airbus A320 15 декабря. Пилоты доложили о повышенной вибрации правого двигателя.

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