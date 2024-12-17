В MyTracker появился AI-ассистент для аналитики

VK: ИИ-ассистент появился в мультиплатформенной системе аналитики MyTracker

В мультиплатформенной системе аналитики и атрибуции для мобильных приложений и сайтов MyTracker появился AI-ассистент. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба VK.

Искусственный интеллект самостоятельно сформирует отчет об онлайн-проекте пользователя. Таким образом можно получить информацию о рекламной активности, профиле и поведении пользователей, финансовые показатели и прочее. Для этого не надо разбираться в особенностях работы конструктора, а потребуется лишь простыми словами описать свой запрос — например, «количество запусков приложения за последний месяц». Отмечается, что в результате AI-ассистент предоставит интересующие данные, которые помогут в развитии проекта.

«Сейчас ИИ становится все более самостоятельным. Автономные интеллектуальные системы (или ИИ-агенты) с применением больших языковых моделей учатся не только анализировать и создавать контент, но и решать сложные задачи, снимая часть нагрузки со специалистов. Наш виртуальный ассистент в MyTracker — как раз пример такого решения. Теперь с его появлением пользователю не обязательно быть экспертом, чтобы получать из системы нужные данные. Достаточно человеческим языком описать ассистенту, какой результат нужен, и он возьмет всю работу на себя», — сказал руководитель направления по работе с данными VK AI Иван Емельянов.