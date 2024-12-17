В одной стране произошло мощное землетрясение

На Вануату зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4

В акватории Кораллового моря возле берегов островного государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщили специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, пишет «Интерфакс».

Мощное стихийное бедствие было зафиксировано во вторник, 17 декабря, в 04:47 мск (12:47 по местному времени). Эпицентр находился в 38 километрах к западу от столицы страны — Порт-Вилы. Интенсивность сотрясений в эпицентре подземных толчков оценивается как уничтожающая.

Специалисты Геологической службы США оценили магнитуду землетрясения в 7,3. Согласно ее данным, эпицентр был в 30 километрах от города Порт-Вила, а очаг залегал на глубине 57,1 километра.

Ранее в декабре 87 тысяч жителей Филиппин эвакуировали из-за извержения вулкана. Помимо этого, в районе бедствия зарегистрировали несколько десятков землетрясений.