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09:29, 17 декабря 2024Бывший СССР

В Раде предрекли скорое мирное соглашение из-за последних решений Запада

Нардеп Дмитрук: решения Запада стали сигналом о мирном соглашении
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Последние решения Запада по Украине стали сигналом о скором мирном соглашении. Об этом написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Нардеп привел в пример решение Германии об отказе передачи ракет Taurus и переправки на Украину своих военных. Кроме того, он считает блокировку Венгрией выделения 6 миллиардов евро на оружие еще одним сигналом о скором мирном соглашении.

По его мнению, эти и другие решения говорят о двух сигналах. Хороший — это скорое завершение конфликта. Плохой — для любителей «денег на крови».

Ранее глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Европейский союз (ЕС) должен инициировать переговоры по урегулированию конфликта на Украине раньше, чем этим займется избранный президент США Дональд Трамп. Он указал на то, что обсуждения о начале мирного урегулирования «набирают обороты» в Евросоюзе из-за заявления новоизбранного президента США о завершении конфликта на Украине «за 24 часа».

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