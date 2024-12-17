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20:07, 17 декабря 2024Мир

В США разделились мнения по вопросу права Трампа на «ядерную кнопку». Демократам оказалось очень неловко

NYT: в Конгрессе выступили за применение ядерного оружия
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В США разделились мнения по вопросу права избранного президента Дональда Трампа на «ядерную кнопку». Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Мы спросили, поддерживают ли они односторонние полномочия президента по нанесению упреждающего ядерного удара и согласны ли они с тем, что президент должен иметь возможность ответить на входящий ядерный удар без одобрения Конгресса. Мы также попросили их оценить, насколько им комфортно с Дональдом Трампом, избранным президентом, имеющим такие полномочия», — говорится в материале.

Многие демократы заявили, что требуют одобрения Конгрессом применения ядерного оружия, тогда как другие признались, что готовы поддержать решение президента без процедуры одобрения. Аналогичные оценки высказали и многие представители Республиканской партии, объяснившие право наносить ядерный удар необходимостью «быстрого реагирования».

При этом отмечалось, что каждому опрошенному демократу было очень неловко из-за того, что у Трампа есть одностороннее право наносить ядерные удары, передает «Газета.ru».

Фото: United States Department of Defense

В МИД России разговоры об обмене ядерными ударами с США назвали опасной игрой

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, разговоры американских политиков об ограниченном обмене ядерными ударами с Россией — это опасная игра и приглашение к катастрофе, которой в Москве не хотят.

В то же время Лавров напомнил, что пять ядерных держав, в числе которых Россия и США, в январе 2022 года заявили на высшем уровне об уважении интересов друг друга и о том, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». При этом дипломат отметил, что обеспокоен словами координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, который, рассуждая о возможности применения ядерного оружия Россией, не допустил варианта, что США могут пострадать от эскалации.

В свою очередь, замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков указал на существование реальной опасности обмена ядерными ударами. Кроме того, он не исключил возобновления Россией ядерных испытаний, которые могут начаться в ответ на эскалационный курс США. «И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная», — сказал политик.

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В случае ядерного удара по Москве не станет 1,4 миллиона человек

Американское издание Newsweek смоделировало возможные последствия ядерного удара США термоядерной авиабомбой В83 по России, КНДР и Китаю. Авторы предположили, что площадь покрытия B83 составит 4,1 квадратного километра. В умеренной зоне поражения будут уничтожены здания и образуются крупные пожары, в легкой зоне поражения будут повреждены окна. Люди, находящиеся недалеко от эпицентра взрыва, получат ожоги третьей степени, в результате которых могут стать инвалидами или лишиться конечностей.

Так, в результате атаки на Москву не станет 1,4 миллиона человек, еще 3,7 миллиона жителей столицы пострадают. В Пхеньяне не выживут 1,3 миллиона человек, 1,1 миллиона — получат ранения. В Пекине прогноз 1,5 и 3,3 миллиона человек соответственно.

Путин объяснил обновление Россией ядерной доктрины

Чтобы никто не обвинял Россию в «бряцании» ядерным оружием, президент Владимир Путин объяснил, что обновление ядерной доктрины подразумевает под собой политику ядерного сдерживания.

Российский лидер также обратил внимание на то, что РФ уточнила базовые принципы применения ядерного оружия — они изложены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам Путина, Россия будет поддерживать потенциал и сбалансированное развитие ядерных сил, так как они являются одним из ключевых инструментов сохранения стабильности и территориальной целостности страны.

19 ноября Путин утвердил новую ядерную доктрину. Тем самым российский президент расширил категорию государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания. В частности, условием для применения ядерного оружия будет проявление агрессии против России или Белоруссии, создающей критическую угрозу территориальной целостности.

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