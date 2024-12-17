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18:29, 17 декабря 2024Ценности

Возлюбленная Джонни Деппа родом из России снялась без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @im__iuliia

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа модель и владелица салона красоты родом из России Юлия Власова снялась без штанов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста предстала перед камерой в черном боди с украшенными перьями рукавами. При этом девушка отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань наряда просвечивала ее грудь.

Кроме того, она дополнила образ остроносыми сапогами на шпильках со стразами и кожаным ремнем, а также уложила волосы в низкий хвост и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

В ноябре Юлия Власова рассказала о помолвке и планировании детей.

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