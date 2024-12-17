Возлюбленная Джонни Деппа родом из России снялась без штанов

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа модель и владелица салона красоты родом из России Юлия Власова снялась без штанов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста предстала перед камерой в черном боди с украшенными перьями рукавами. При этом девушка отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань наряда просвечивала ее грудь.

Кроме того, она дополнила образ остроносыми сапогами на шпильках со стразами и кожаным ремнем, а также уложила волосы в низкий хвост и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

В ноябре Юлия Власова рассказала о помолвке и планировании детей.