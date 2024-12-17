Врач оценила вероятность заболеть раком из-за секса с партнером с большим пенисом

Анатомическая несовместимость по размерам половых органов партнеров никак не влияет на развитие рака матки у женщины, считает врач-гинеколог Эльвира Низамтдинова. Вероятность развития опасного онкологического заболевания из-за секса с партнером с большим пенисом она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Низамтдинова подчеркнула, что пенис внушительных размеров может спровоцировать появление микротравм, трещин и надрывов на наружных половых органах женщины. По ее словам, это осложняет интимные отношения в паре, но рак шейки матки не вызывает.

Если вспомнить, что при естественных родах ребенок появляется на свет через половые органы женщины, а диаметр его головки ребенка может достигать 12-15 сантиметров, значит, проблема разрешима. Все зависит от терпения и взаимоотношений в паре, а также от умения мужчины быть нежнее, аккуратнее и внимательнее во время секса Эльвира Низамтдинова врач-гинеколог

Как отметила гинеколог, решить проблему анатомической несовместимости партнеров может секс, поскольку при регулярной интимной близости со временем происходит расширение шейки матки и улучшается эластичность ее тканей. Чтобы снизить риск травм во время секса, врач посоветовала использовать во время полового контакта смазку.

Ранее сексолог и психотерапевт Артур Салахов перечислил качества хорошего любовника. По его мнению, хороший любовник проявляет чувствительность и внимание к партнеру, интересоваться его эмоциями и потребностями и умение считывать невербальные сигналы.