ВСУ начали охоту на лучший танк России

Полковник Сопин: ВСУ охотятся на лучший танк России Т-90М «Прорыв»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся на лучший танк России Т-90М «Прорыв» в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск «Запад» полковник Александр Сопин, передает РИА Новости.

«Президент Российской Федерации [Владимир Путин] сказал: это лучший танк в мире, подбить танк Т-90 для украинцев — это сразу же получить звание героя Украины», — рассказал он.

Сопин подчеркнул, что в такой же степени российские военные мечтают подбить танки Leopard и Abrams. Кроме того, по его словам, Т-90М борется за экипаж и просто так не отдает его.

Ранее российский лидер назвал Т-90М «Прорыв» лучшей машиной своего класса в мире. Танк является модификацией Т-90А, разработанной специалистами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.