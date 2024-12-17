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08:33, 17 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ начали охоту на лучший танк России

Полковник Сопин: ВСУ охотятся на лучший танк России Т-90М «Прорыв»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся на лучший танк России Т-90М «Прорыв» в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск «Запад» полковник Александр Сопин, передает РИА Новости.

«Президент Российской Федерации [Владимир Путин] сказал: это лучший танк в мире, подбить танк Т-90 для украинцев — это сразу же получить звание героя Украины», — рассказал он.

Сопин подчеркнул, что в такой же степени российские военные мечтают подбить танки Leopard и Abrams. Кроме того, по его словам, Т-90М борется за экипаж и просто так не отдает его.

Ранее российский лидер назвал Т-90М «Прорыв» лучшей машиной своего класса в мире. Танк является модификацией Т-90А, разработанной специалистами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.

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