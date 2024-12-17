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12:57, 17 декабря 2024Силовые структуры

Задержание экс-замначальника полиции за покровительство аптекам попало на видео

СК показал видео задержания в Челябинске экс-замначальника полиции за взятки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Челябинской области задержали бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе по подозрению в систематическом получении взяток за покровительство аптекам в Коркино. Оно попало на видео, запись «Ленте.ру» предоставили в СУ СКР по региону.

На видео оперативники ФСБ врываются в квартиру, затем следователь по особо важным делам зачитывает подозреваемому постановление суда об обыске. После чего демонстрируются кадры самого обыска, в ходе которого силовики находят несколько единиц огрестрельного оружия.

Источник «Ленты.ру» рассказал, что речь идет о Сергее Федерягине. Мужчина проходит подозреваемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, с декабря 2021 года по март 2023 года Федерягин систематически получал взятки через посредника от учредителя аптечной сети в Коркино. Таким образом он получил не менее 700 тысяч рублей. Взамен он обещал не пресекать незаконный отпуск наркозависимым рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек Коркино.

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