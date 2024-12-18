47-летняя Наталия Орейро показала фигуру в прозрачном платье

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда телесериала «Дикий ангел» приняла участие в рекламной съемке нового аромата бренда Carolina Herrera. На размещенных кадрах Орейро предстала в бежевом платье, оформленном вырезом на спине и боках. При этом можно заметить, что сквозь прозрачную ткань изделия просвечиваются трусы знаменитости.

Внешний вид артистки дополнили меховая накидка, длинные золотые серьги и кольцо. Вдобавок визажисты сделали яркий макияж в розовых тонах, а стилисты уложили волосы в объемную прическу.

В ноябре Орейро показала свой образ для премии «Эмми».