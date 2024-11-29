47-летняя Наталия Орейро похвасталась фигурой в полупрозрачном платье

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда популярного телесериала «Дикий ангел» поделилась серией снимков, на которых показала свой образ для премии «Эмми». Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в облегающем черном платье, оформленном полупрозрачном верхом и кожаной юбкой с длинным шлейфом. К наряду она подобрала перчатки выше локтя и солнцезащитные очки.

Кроме того, визажисты сделали телезвезде сдержанный макияж с акцентом на губы, нанеся на них ярко-красную помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали волосы и уложили их в тугой высокий хвост.

В октябре Наталия Орейро показала откровенное фото. Тогда актриса попозировала перед камерой в прозрачном платье, отказавшись при этом от бюстгальтера.