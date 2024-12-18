Актрису из фильма «Брат» забрали из психбольницы

78.ru: актрису из фильма «Брат» Доротенко забрали из психиатрической больницы

Родственники Лидии Доротенко забрали актрису фильма «Брат» из психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, 93-летняя артистка выглядела счастливой и веселой, несмотря на то, что жаловалась на сломанную руку.

При этом отмечается, что изначально врачи были против выписки, так как заметили у актрисы признаки начинающейся деменции. «Также лечащий врач был обеспокоен отсутствием связи с ближайшим родственником — сыном Доротенко, который обещал забрать мать, но уже долгое время не выходит на контакт», — говорится в сообщении. Однако семье из Ленинградской области в итоге разрешили забрать артистку домой, уточняет телеканал.

О госпитализации актрисы из фильма «Брат» стало известно в конце октября.