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11:24, 18 декабря 2024Культура

Актрису из фильма «Брат» забрали из психбольницы

78.ru: актрису из фильма «Брат» Доротенко забрали из психиатрической больницы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «Убийство на троих»

Родственники Лидии Доротенко забрали актрису фильма «Брат» из психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, 93-летняя артистка выглядела счастливой и веселой, несмотря на то, что жаловалась на сломанную руку.

При этом отмечается, что изначально врачи были против выписки, так как заметили у актрисы признаки начинающейся деменции. «Также лечащий врач был обеспокоен отсутствием связи с ближайшим родственником — сыном Доротенко, который обещал забрать мать, но уже долгое время не выходит на контакт», — говорится в сообщении. Однако семье из Ленинградской области в итоге разрешили забрать артистку домой, уточняет телеканал.

О госпитализации актрисы из фильма «Брат» стало известно в конце октября.

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