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17:26, 18 декабря 2024Мир

Байдена уличили в оставлении Трампу горячей картошки в виде Украины

Политолог Вонг: Байден оставил Трампу горячую картошку в виде Украины
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Уходящий президент США Джо Байден оставил избранному американскому лидеру Дональду Трампу «горячую картошку» в виде конфликта на Украине из-за своей политики поставок вооружений Киеву. Об этом заявил вице-президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований, политолог Нельсон Вонг на полях дискуссии клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Прежде всего нужно обратить, что произошло за последние недели. Уходящая администрация Джо Байдена поставляет Украине все более современное оружие, (...) и санкционируя его применение против России. Это крайне безопасный и безответственный поступок Байдена, который оставил Трампу горячую картошку», — отметил исследователь.

Вонг также подчеркнул, что в случае продолжения подобной политики любой просчет может спровоцировать начало полномасштабного конфликта в Европе. Он добавил, что подобная эскалация ситуации осложнит в будущем усилия Трампа по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что администрация Байдена передаст Украине военную помощь в размере 1,2 миллиарда долларов до конца этого года. Также уточняется, что, несмотря на истечение срока полномочий 20 января следующего года, уходящая администрация примет ряд мер по выделению помощи Киеву. В частности, в начале ближайшего месяца глава Пентагона Ллойд Остин проведет встречу контактной группы по Украине для обсуждения дальнейшей военной поддержки.

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