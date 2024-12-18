Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

Под Мурманском пассажирский поезд столкнулся с грузовым, пострадали 14 человек

В Мурманской области в среду, 18 декабря, пассажирский поезд столкнулся с грузовым. ЧП произошло на станции Княжая в Кандалакшском районе в 16:15.

Предварительно, стоящий грузовой состав съехал с пути на станции, и в него въехал в двухэтажный поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург.

Известно о как минимум 14 пострадавших, среди них ребенок. В районе места крушения температура сейчас составляет около 24 градусов ниже нуля.

Причиной крушения стали отказавшие у грузового состава тормоза

Как рассказали пассажиры поезда, на станции Княжая произошло резкое торможение. После столкновения несколько вагонов пассажирского поезда перевернулись.

По предварительным данным, около 15:00 у грузового состава сломался токоприемник. Его закрепили на пути и оставили ждать починки. Но позднее у него отказали тормоза, состав выкатился на другой путь, где в него через час влетел двухэтажный пассажирский поезд. В оперативных службах региона уточнили, что произошло боковое столкновение поездов.

Версию с неисправностью подтвердили ТАСС в оперативных службах. Столкновение произошло в результате «самопроизвольного движения неисправного грузового состава с рудой», уточнили там. Грузовой состав въехал в хвостовые вагоны пассажирского поезда, съехав при этом с горы. По разным данным, из-за столкновения перевернулись три или четыре вагона пассажирского поезда.

Движение на участке было приостановлено. Для ликвидации последствий схода со станций Кандалакша и Кемь направили восстановительные поезда.

Происшествие попало на кадры очевидцев. На них видны сошедшие с рельсов вагоны обоих составов и то, как люди пытаются забрать вещи и экстренно покинуть вагон поезда. Некоторые из них без верхней одежды.

Часть пассажиров оказались заблокированы в поезде

По последним данным, число пострадавших выросло до 14 человек — все они пассажиры поезда. Собеседник ТАСС в оперативных службах региона уточнил, что трое из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших начальник поезда.

На втором этаже одного из перевернувшихся вагонов оказались заблокированы женщина с сыном. У них порезы рук и тела. Они сели в поезд именно на этой станции. После столкновения их вагон оказался одним из трех, которые перевернулись. Сообщается, что женщина пыталась закрывать собой сына во время падения, но осколки разбитого оконного стекла порезали их обоих. Также еще один человек оказался зажат внутри вагона. В оперативных службах в то же время заявили, что среди госпитализированных детей нет.

Все пострадавшие находятся на вокзале станции и ждут медиков. Первую помощь им оказали другие пассажиры. Первых троих пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, увезли в больницу Кандалакши, остальным оказывают помощь на месте. Пассажиров, которым не требуется медицинская помощь, размещают в уцелевших вагонах, однако отопления в них нет.

В попавших под удар четырех вагонах находился 161 человек, включая 32 ребенка. Всего в поезде ехали 326 пассажиров.

В РЖД позднее уточнили, что в ближайшее время состав продолжит движение.

Мурманский губернатор прервал поездку в Москву, по факту крушения возбуждено уголовное дело

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отчитался, что на место выехали спасатели и семь бригад скорой помощи, также формируются резервные бригады неотложек. Кроме того, на месте происшествия организуют места размещения для пассажиров поезда, готовится к вылету вертолет территориального центра медицины катастроф. Для эвакуации пассажиров выслали автобусы.

«Ситуацию взял на личный контроль. По моему поручению на место едет глава Кандалакшского района», — добавил Чибис. Он также прервал свою командировку в Москве и вылетел в Мурманск.

Кандалакшская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По факту столкновения возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).