Стало известно о подготовке ЕС санкций против цветных металлов из России

Эксперт Худалов: Евросоюз готовит санкции против цветных металлов из России

Страны Европейского союза (ЕС) готовят новые санкции против импорта цветных металлов из России, заявил главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов, пишет РИА Новости.

По его словам, таким образом ЕС пытается поднять цены на алюминий, так как европейские игроки не выдерживают конкуренции с китайскими.

«Европейские игроки не выдерживают конкуренции, поэтому необходимо поднять стоимость металла, мотивировав это антироссийскими санкциями, потому что это политически безопасный ход», — подчеркнул Худалов.

Ранее стало известно, что десять европейских стран предложили наложить дальнейшие ограничительные меры, включая торговлю такими металлами, как алюминий, из России. При этом экономист Максим Чирков рассказал: если страны ЕС решат отказаться от поставок российских стали, алюминия и железа, то все это придется покупать на мировых рынках за куда большую сумму.