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16:07, 27 мая 2024Экономика

Евросоюз сочли неспособным отказаться от российских металлов

Зависимость Евросоюза от российских стали и алюминия оказалась непреодолимой

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Если страны Европейского союза решат отказаться от поставок российских стали, алюминия и железа, то все это придется покупать на мировых рынках за куда большую сумму. Об этом «Известиям» заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Так он прокомментировал новость о том, что в марте 2024 года европейские страны нарастили закупки металлов из РФ.

По мнению Чиркова, это свидетельствует о том, что в ЕС не могут обойтись без этих российских ресурсов. В противном случае им бы пришлось искать сталь, алюминий и железо на мировом рынке, где и логистика сложнее, и поставки менее надежны, и цены менее выгодны.

Между тем российская металлургическая отрасль, по мнению Чиркова, повысила конкурентоспособность. Кроме того, далеко не весь металл оказался под санкциями. Например, производители черных металлов пользуются предусмотренными для них исключениями, поставляя свои товары на европейские рынки.

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Чирков спрогнозировал, что поставки российских металлов в ЕС могут увеличиться, если предприятия в России продолжат наращивать конкурентоспособность. Более того, даже если этой торговле будут мешать санкции, оптимизировать торговлю металлом куда проще, чем нефтью или газом.

Ранее сообщалось, что в марте импорт из РФ стали и железа увеличился в 1,7 раза по сравнению с февралем, став максимальным с мая 2023 года. Таким образом Россия стала вторым основным поставщиком этих двух металлов в Европейский союз. Главными европейскими покупателями этих российских товаров стали Бельгия и Италия.

Поставки алюминия выросли на 29 процентов, причем больше всего в Германию, которая стала покупать в пять раз больше.

Кроме того, в ЕС опасаются, что если Брюссель введет санкции на поставки российского алюминия, то для европейской экономики это может обернуться ростом инфляции.

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