Глава отдела Управления Минземимущества российского региона задержан за мошенничество

В Татарстане ФСБ поймала чиновника Минземимущества по подозрению в мошенничестве

В Татарстане сотрудники ФСБ России задержали главу отдела Управления Министерства земельных и имущественных отношений региона (Минземимущества) по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского УФСБ.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), статьи 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По информации регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России, подозреваемый возглавлял отдел аренды и реализации государственного имущества ведомства и в период с 2021 года по 2024 год незаконно оказывал содействие и покровительство пяти фирмам во время проведения аукционов на право заключения договоров аренды госимущества. Кроме того, он незаконно участвовал в предпринимательской деятельности этих фирм. Также, во время проведения аукционов на право аренды госимущества на сумму более 2,8 миллиона рублей вместе с неустановленными лицами фигурант занизил платежи для этих компаний.

Ранее сообщалось, что следователи задержали бывшего замминистра труда и соцразвития Омской области Сергея Добрых по подозрению в превышении полномочий.