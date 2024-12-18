Известный бренд красок сменит название в России

РБК: производитель красок Dulux сменит название бренда на Luxium в 2025 году

Производитель красок Dulux сменит название бренда в России на Luxium в течение первой половины следующего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление компании «Акзо Набель Декор».

Отмечается, что подобное решение приняли в рамках локализации российского бизнеса. При этом изменения коснутся только названия и логотипа бренда, уточнили в «Акзо Набель Декор». «Ассортимент, формулы и ценовое позиционирование продукции останутся прежними», — пояснили в компании.

Схожие изменения произойдут и с другими лакокрасочными брендами, принадлежащими «Акзо Набель Декор». Речь идет, в частности, о Pinotex, Hammerite и Marshall. «Ребрендинг будет проходить в течение первой половины 2025 года», — заключили в компании.

«Акзо Набель Декор» является российским подразделением международной компании Akzo Nobel, базирующейся в Нидерландах (ее головной офис расположен в Амстердаме). В России производство дочерней организации сосредоточено в подмосковной Балашихе. По итогам 2023 года суммарная выручка «Акзо Набель Декор» составила 6,87 миллиарда рублей, а прибыль — 1,22 миллиарда.

В 2022 году в Akzo Nobel заявили о планах уйти из России и закрыла русскоязычный раздел на корпоративном сайте, в настоящее время он недоступен для просмотра. Оставшийся в стране бизнес перешел под контроль местного менеджмента. Как объясняли в Akzo Nobel, переход активов под внешнее управление не представляется возможным из-за трудностей с поставками сырья.