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07:45, 18 декабря 2024Бывший СССР

Алиев призвал Россию инвестировать в восстановление Карабаха

Алиев: Азербайджан ждет инвестиций России в восстановление Карабаха
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Баку ждет инвестиций России в восстановление Карабаха и будет рад приходу российских компаний. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, первый инвестиционный проект здесь был осуществлен Татарстаном. «Это сервисный центр "КамАЗ" в Джабраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана и мной», — добавил он. Алиев призвал Россию инвестировать в восстановление Карабаха.

Ранее Алиев сообщил, что в 2021-2022 годах правительство страны потратило на работы по восстановлению Нагорного Карабаха около четырех миллиардов долларов. Он отметил, что Азербайджан занимается строительством новых городов и сел с нуля. По словам политика, применяется современное градостроительство с использованием концепций «умный город» и «умная деревня».

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