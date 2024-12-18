Алиев: Азербайджан ждет инвестиций России в восстановление Карабаха

Баку ждет инвестиций России в восстановление Карабаха и будет рад приходу российских компаний. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, первый инвестиционный проект здесь был осуществлен Татарстаном. «Это сервисный центр "КамАЗ" в Джабраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана и мной», — добавил он. Алиев призвал Россию инвестировать в восстановление Карабаха.

Ранее Алиев сообщил, что в 2021-2022 годах правительство страны потратило на работы по восстановлению Нагорного Карабаха около четырех миллиардов долларов. Он отметил, что Азербайджан занимается строительством новых городов и сел с нуля. По словам политика, применяется современное градостроительство с использованием концепций «умный город» и «умная деревня».