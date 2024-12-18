На Украине оценили вероятность размещения западных войск в стране

Подоляк: войска Запада вряд ли будут размещены на Украине в ближайшее время

Запад вряд ли разместит свои войска на Украине в ближайшее время. Вероятность таких событий оценил советник офиса президента страны Михаил Подоляк в комментарии изданию «РБК-Украина».

«В ближайшей перспективе вряд ли. Давайте жить без иллюзий», — сказал он, отвечая на вопрос о размещении сил государств-членов Евросоюза в республике. При этом Подоляк назвал положительным фактом дискуссии по этому вопросу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получает помощь от западных стран через полгода-год после обещаний. По его мнению, такие задержки негативно влияют на моральный дух украинских бойцов. Он также добавил, что некоторые страны поставляют ВСУ оружие в плохом состоянии.