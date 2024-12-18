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17:12, 18 декабря 2024Бывший СССР

На Западе сравнили СБУ и ФБР

FT: численность сотрудников СБУ равна количеству агентов ФБР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alvin Baez / Reuters

Численность сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) примерно равна количеству агентов Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, численность сотрудников СБУ составляет 30 тысяч человек. У ФБР же, пишет FT, число агентов равняется 35 тысячам.

Газета уточняет, что количество сотрудников СБУ в cемь раз превышает количество штата британской службы MI5 и в четыре раза — «»израильского «Моссад».

В публикации FT возлагается прямая вина на СБУ в деле о подрыве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова 17 декабря. Там же сообщается, что анонимный дипломат неназванной западной страны рассказал, что СБУ обладает слишком большой властью.

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