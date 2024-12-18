FT: СБУ обладает огромной властью на Украине

Власть Службы безопасности Украины (СБУ) в республике является огромной. Об этом заявил анонимный западный дипломат в разговоре с Financial Times (FT).

«[СБУ] обладает огромной властью — некоторые сказали бы, что слишком большой», — заявил дипломат.

По его словам, агентство не подвергалось серьезным реформам в течение многих лет, несмотря на призывы со стороны США, стран Евросоюза и G7.

В условиях конфликта с Россией, по его словам, многие страны Запада отказались от претензий к СБУ и укрепили свои связи. Особенно тесное взаимодействие, как отмечает дипломат, у СБУ с ЦРУ, которое инвестировало миллионы долларов в подготовку украинских агентов.

Ранее анонимный сотрудник СБУ сообщил FT, что агенты ведомства действуют на российской территории. Кроме того, собеседник издания рассказал, что СБУ пыталась вербовать россиян для проведения диверсий.