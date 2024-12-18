Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:05, 18 декабря 2024Бывший СССР

На Западе власть СБУ на Украине назвали «слишком большой»

FT: СБУ обладает огромной властью на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Яловой / Коммерсантъ

Власть Службы безопасности Украины (СБУ) в республике является огромной. Об этом заявил анонимный западный дипломат в разговоре с Financial Times (FT).

«[СБУ] обладает огромной властью — некоторые сказали бы, что слишком большой», — заявил дипломат.

По его словам, агентство не подвергалось серьезным реформам в течение многих лет, несмотря на призывы со стороны США, стран Евросоюза и G7.

В условиях конфликта с Россией, по его словам, многие страны Запада отказались от претензий к СБУ и укрепили свои связи. Особенно тесное взаимодействие, как отмечает дипломат, у СБУ с ЦРУ, которое инвестировало миллионы долларов в подготовку украинских агентов.

Ранее анонимный сотрудник СБУ сообщил FT, что агенты ведомства действуют на российской территории. Кроме того, собеседник издания рассказал, что СБУ пыталась вербовать россиян для проведения диверсий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

      Россиянин запер супругу и сына в доме из-за конфликта и пустил туда газ

      Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

      В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше