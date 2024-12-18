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16:50, 18 декабря 2024Бывший СССР

В СБУ заявили о работе агентов на российской территории

FT: сотрудник СБУ заявил о работе агентов на российской территории
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Reuters

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) действуют на российской территории. Об этом сообщил анонимный сотрудник СБУ изданию Financial Times (FT).

«Собственные агенты СБУ действовали на территории России», — приводит его слова FT. Кроме того, собеседник издания рассказал, что СБУ пыталась вербовать россиян для проведения диверсий.

Также отмечается, что спецслужба является важным инструментом для Украины в противостоянии с Россией. Помимо этого, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко добавил, что ведомство нашло способы собирать различную информацию и «внедрять кротов».

Ранее стало известно, что у СБУ и ЦРУ сложились тесные связи за последние годы. Уточнялось, что американская разведка вложила миллионы долларов в подготовку украинских агентов. Сообщалось, что СБУ долгое время не воспринимала реформы, предлагаемые западными коллегами.

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