В СБУ заявили о работе агентов на российской территории

FT: сотрудник СБУ заявил о работе агентов на российской территории

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) действуют на российской территории. Об этом сообщил анонимный сотрудник СБУ изданию Financial Times (FT).

«Собственные агенты СБУ действовали на территории России», — приводит его слова FT. Кроме того, собеседник издания рассказал, что СБУ пыталась вербовать россиян для проведения диверсий.

Также отмечается, что спецслужба является важным инструментом для Украины в противостоянии с Россией. Помимо этого, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко добавил, что ведомство нашло способы собирать различную информацию и «внедрять кротов».

Ранее стало известно, что у СБУ и ЦРУ сложились тесные связи за последние годы. Уточнялось, что американская разведка вложила миллионы долларов в подготовку украинских агентов. Сообщалось, что СБУ долгое время не воспринимала реформы, предлагаемые западными коллегами.