На Западе рассказали о тесных связях СБУ и ЦРУ

FT: у СБУ сложились тесные связи с ЦРУ, которое вложило миллионы долларов

У Службы безопасности Украины (СБУ) за последние годы сложились тесные связи с ЦРУ, которое вложило миллионы долларов в подготовку украинских агентов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

В частности, авторы материала указывают, что украинское разведывательное ведомство долгое время было невосприимчиво к реформам, которые предлагали западные коллеги, что создавало определенное напряжение.

«Но на фоне конфликта с Россией западные страны отложили некоторые жалобы и укрепили связи [с СБУ] и обмен разведданными. Особенно тесные связи у агентства сложились с ЦРУ, которое вложило миллионы долларов в программы подготовки украинских агентов», — приводит издание слова одного из собеседников.

Ранее газета FT со ссылкой на сотрудников СБУ сообщала, что агенты ведомства действуют на российской территории. Кроме того, собеседник издания отмечал, что украинские агенты пыталась вербовать россиян для проведения диверсий.