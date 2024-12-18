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20:03, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

Одна категория россиян получила персональные итоги года

В «VK Музыке» появились персональные итоги года по трекам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

У пользователей «VK Музыки» появились персональные итоги 2024 года — это сводка с самыми прослушиваемыми треками из личных плейлистов. Об этом сообщается в пресс-релизе «ВКонтакте», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Увидеть личные итоги можно в отдельном приложении «VK Музыка» или в разделе «ВКонтакте». Пользователи впервые ознакомятся с расширенной статистикой, включающей до 18 метрик. В частности, сколько минут музыки человек включил за 2024-й, сколько всего треков было проиграно, с какой именно песни начался год, какой жанр и какой артист стали самыми востребованными в личном плейлисте.

Персональная статистика подготовлена на основе личных данных пользователей. Каждый может поделиться метрикой в социальных сетях и показать свой плейлист, сгенерированный из любимых треков 2024 года.

Вместе с этим, как отметили во «ВКонтакте», появились итоги «Студии» — профессионального сервиса для артистов, где есть агрегаторы по музыкальной аналитике из раздела соцсети и отдельного приложения «VK Музыка». В «Студии» также публикуются данные со статистикой. Под конец 2024 года там появились метрики, которые показывают сегменты: по фанатам, «часто слушающим» и «иногда слушающим», а также по времени песен в чартах. Помимо этого, там появились топ-3 по трекам, которые пользователи чаще всего добавляли к себе, и топ-3 по тем композициям, которыми пользователи чаще всего делились.

Ранее в декабре сервис «VK Музыка» подвел итоги года и выяснил, что и кого чаще всего слушали россияне в 2024 году. Тогда же стриминг вручил награды в 22 номинациях, где были представлены музыкальные лейблы, аудиокниги и подкасты. Артистом года снова стал MACAN.

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