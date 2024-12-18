Россиянина осудили на 20 лет за попытку отравить военнослужащих

На Алтае сотруднику общепита дали 20 лет за попытку отравить военнослужащих

На Алтае суд приговорил к 20 годам лишения свободы сотрудника заведения общественного питания, пытавшегося отравить российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со сслылкой на УФСБ по региону.

Россиянин признан виновным по части 3 статьи 30, пункта «а» части 3 статьи 205 («Покушение на террористический акт»), части 3 статьи 30, статьи 275 («Покушение на государственную измену») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осужденный в интернете общался с представителями украинских спецслужб и выражал готовность помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Так мужчина попытался отравить мобилизованных военнослужащих в Алтайском крае. Весь процесс сотрудник общепита заснял на видео, чтобы отправить кураторам.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Курской области к 22 годам лишения свободы за госизмену и теракт в регионе.