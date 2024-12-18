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09:11, 18 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 20 лет за попытку отравить военнослужащих

На Алтае сотруднику общепита дали 20 лет за попытку отравить военнослужащих
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На Алтае суд приговорил к 20 годам лишения свободы сотрудника заведения общественного питания, пытавшегося отравить российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со сслылкой на УФСБ по региону.

Россиянин признан виновным по части 3 статьи 30, пункта «а» части 3 статьи 205 («Покушение на террористический акт»), части 3 статьи 30, статьи 275 («Покушение на государственную измену») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осужденный в интернете общался с представителями украинских спецслужб и выражал готовность помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Так мужчина попытался отравить мобилизованных военнослужащих в Алтайском крае. Весь процесс сотрудник общепита заснял на видео, чтобы отправить кураторам.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Курской области к 22 годам лишения свободы за госизмену и теракт в регионе.

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