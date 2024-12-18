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08:33, 18 декабря 2024Мир

Российский посол оценил действия Бразилии по Украине

Лабецкий: Россия ценит желание Бразилии внести вклад в урегулирование на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Россия высоко ценит желание Бразилии внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и отказ от санкций в отношении Москвы. Об этом заявил посол РФ в стране Алексей Лабецкий в интервью ТАСС.

«Мы высоко ценим то, что Бразилия не присоединилась к санкционному режиму, отказалась от любых поставок вооружений на украинский конфликт и стремится внести свой вклад в поиски путей урегулирования ситуации вокруг Украины», — отметил дипломат.

Говоря о российско-бразильских отношениях, Лабецкий подчеркнул динамичность развития политических контактов между странами в 2024 году.

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