Российский посол оценил действия Бразилии по Украине

Лабецкий: Россия ценит желание Бразилии внести вклад в урегулирование на Украине

Россия высоко ценит желание Бразилии внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и отказ от санкций в отношении Москвы. Об этом заявил посол РФ в стране Алексей Лабецкий в интервью ТАСС.

«Мы высоко ценим то, что Бразилия не присоединилась к санкционному режиму, отказалась от любых поставок вооружений на украинский конфликт и стремится внести свой вклад в поиски путей урегулирования ситуации вокруг Украины», — отметил дипломат.

Говоря о российско-бразильских отношениях, Лабецкий подчеркнул динамичность развития политических контактов между странами в 2024 году.