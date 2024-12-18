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19:56, 18 декабря 2024Бывший СССР

Трех белорусов приговорили к тюрьме за государственную измену

В Белоруссии приговорили трех человек за госизмену и агентурную деятельность
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Bela Zamsha / Shutterstock / Fotodom  

Трех граждан Белоруссии приговорили к тюрьме за государственную измену, попытку совершить теракт и агентурную деятельность. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики.

«Обвиняемые в течение 2023 года в рамках преступного взаимодействия с представителями украинских специальных служб собирали и предоставляли им интересующие сведения, а также выполняли иные противоправные задания, которые могли причинить вред национальной безопасности», — указано в сообщении.

Отмечается, что двое из них совершили попытку подрыва участка железнодорожных путей в Толочинском районе. Им назначено наказание от 11 до 25 лет лишения свободы.

Ранее в Белоруссии задержали двух жителей Могилева за финансирование Вооруженных сил Украины и экстремистских формирований из числа выехавшей за пределы страны представителей оппозиции.

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