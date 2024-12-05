В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ

В Белоруссии задержали двух жителей Могилева за финансирование ВСУ

В Белоруссии задержали двух жителей Могилева за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и экстремистских формирований из числа выехавшей за пределы страны представителей оппозиции. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы внутренних войск Министерства внутренних дел Белоруссии.

По данным ведомства, у задержанных обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, с которых осуществлялась преступная деятельность. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 62 970 долларов и 4,3 тысячи белорусских рублей (около 1,2 тысячи долларов).

Ранее сотрудники управления ФСБ по Чувашии задержали жителя Московской области по подозрению в финансировании ВСУ в течение полутора лет. По данным спецслужбы, 27-летний мужчина c декабря 2022-го по июнь 2023 года отправлял деньги на счет двух запрещенных в России боевых националистических организаций, чья деятельность направлена против безопасности России.