Туристы массово устремились в один российский регион

«Авито Путешествия»: популярность Мурманской области выросла в 2,7 раза

Туристы массово устремились в Мурманскую область, в 2024 году популярность этого российского региона у путешественников увеличилась в 2,7 раза. Об этом сообщили аналитики «Авито Путешествий», передают «Известия».

Специалисты также отметили, что в этом году число бронирований квартир посуточно в Приморском крае выросло в 3,5 раза, в Амурской области — в 3,4 раза, в Хабаровском крае — в 3,2 раза.

При этом специалисты сервиса подчеркнули, что туристический потенциал регионов Севера и Дальнего Востока еще полностью не раскрыт. «Однако в последние годы они привлекают все большее число самостоятельных путешественников, которые уже исследовали традиционные маршруты вдоль и поперек», — добавили они.

Ранее стало известно, что россияне массово устремились в Японию вопреки санкциям, которые ввела страна. За год число бронирований авиабилетов и отелей по этому направлению выросло в 1,5-3,5 раза.