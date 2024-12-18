Умер актер из фильма «Властелин колец»

Актер Уитерлей, сыгравший во «Властелине колец», скончался на 86-м году жизни

Британско-новозеландский актер Дэвид Уитерлей, сыгравший в фильме «Властелин колец: Братство Кольца», а также сериалах «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла», скончался на 86-м году жизни, сообщает газета The New Zeeland Herald.

Согласно опубликованному некрологу, артист, «который очаровывал зрителей в театре, на радио, в кино и на телевидении, заслужив международное признание» умер в четверг, 12 декабря. У него осталось двое детей. Похороны актера пройдут в четверг, 19 декабря, в британском городе Биркенхед.

В кинокартине «Властелин колец: Братство Кольца» Уитерлей сыграл Барлимана Баттербура, владельца таверны «Гарцующий пони», где Фродо Бэггинс, Сэм, Пиппин и Мерри впервые встретились с Арагорном.

Ранее стало известно о смерти французско-датского актера, режиссера и писателя Нильса Ареструпа. Он скончался в своем доме под Парижем в возрасте 75 лет.