Узбекские силовики получили обращение от России по делу о подрыве Кириллова

Силовики Узбекистана получили запрос от России по делу о подрыве Кириллова

Силовые структуры Узбекистана получили запрос от российских коллег по делу о подрыве генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической о биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова. Об этом сообщается на телеканале «Узбекистан-24».

Отмечается, что обращение связано с информацией о задержанном подозреваемом Ахмаде Курбанове.

Ранее по подозрению в подрыве Кириллова задержан 29-летний Курбанов. Свою вину задержанный признал.

Помимо этого, сообщалось, что Узбекистан отправил в Россию информацию о задержанном по делу Кириллова. Задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности.