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17:28, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

Узбекский канал опроверг причастность к информации о подозреваемом в убийстве Кириллова

«Узбекистан 24» не распространял информацию о подозреваемом в деле Кириллова
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Узбекский телеканал «Узбекистан 24» опроверг сообщения о том, что он причастен к распространению информации о подозреваемом в совершении теракта в Москве, который унес жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Слова узбекского СМИ передает РИА Новости.

«Мы такую информацию не давали», — опроверг телеканал свою причастность к распространению этих данных.

Представители СМИ также подчеркнули, что в действительности информацию о том, что Москве передали сведения о подозреваемом, распространял анонимный Telegram-канал ozbekistonne, не имеющий к каналу «Узбекистан 24» никакого отношения.

Ранее стало известно, что мужчина, задержанный по подозрению в теракте, не поддерживал связей с террористами.

До этого Министерство внутренних дел Узбекистана сообщило, что проверяет своего гражданина на причастность к теракту. Сообщалось, что ведомство ведет активную работу в этом направлении.

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