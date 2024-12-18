МВД Узбекистана отреагировало на задержание своего гражданина по делу генерала Кириллова

МВД Узбекистана проверяет причастность своего гражданина к убийству Кириллова

Министерство внутренних дел (МВД) Узбекистана проверяет причастность своего гражданина к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Работа сотрудников МВД в этом направлении идет активная, но мы ее не комментируем», — отметил собеседник агентства.

Как стало известно 18 декабря, подготовка теракта в отношении Кириллова велась на протяжении нескольких месяцев. Это подтвердил задержанный за причастность к подрыву российского генерала мигрант из Узбекистана.

Ранее Киев взял на себя ответственность за убийство генерала Игоря Кириллова. Газета The New York Times передала, что источник издания в Службе безопасности Украины назвал начальника РХБЗ ВС России «законной целью».