МИД Венгрии: ЕС не может принять новую реальность на фоне успехов России

Власти Европейского союза (ЕС) не могут принять новую реальность на фоне успехов России на фронте и переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа. С таким заявлением на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«Так что сложилась качественно новая реальность, а в Европе многие ведут себя так, как будто этого не случилось», — подчеркнул дипломат.

Сийярто также признал, что из-за неспособности ЕС мириться с реальным положением дел усилия Будапешта по урегулированию украинского конфликта не увенчались успехом. «Несмотря на усилия венгерской мирной миссии, эту возможность прекращения огня, которая по-прежнему лежала и лежит на столе, украинское руководство пока что отвергло», — добавил он.

Ранее Венгрия выступила в ООН против российской резолюции по борьбе с неонацизмом.

