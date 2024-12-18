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16:26, 18 декабря 2024Мир

В ЕС признали неспособность принять новую реальность на фоне успехов России

МИД Венгрии: ЕС не может принять новую реальность на фоне успехов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) не могут принять новую реальность на фоне успехов России на фронте и переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа. С таким заявлением на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«Так что сложилась качественно новая реальность, а в Европе многие ведут себя так, как будто этого не случилось», — подчеркнул дипломат.

Сийярто также признал, что из-за неспособности ЕС мириться с реальным положением дел усилия Будапешта по урегулированию украинского конфликта не увенчались успехом. «Несмотря на усилия венгерской мирной миссии, эту возможность прекращения огня, которая по-прежнему лежала и лежит на столе, украинское руководство пока что отвергло», — добавил он.

Ранее Венгрия выступила в ООН против российской резолюции по борьбе с неонацизмом.

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