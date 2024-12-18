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08:18, 18 декабря 2024Россия

В России призвали ужесточить наказание для алиментщиков

Новгородский губернатор Никитин призвал ужесточить наказание для алиментщиков
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин выступил с призывом ужесточить наказание для алиментщиков в России. Он отметил, что процесс взыскания алиментов следует автоматизировать, чтобы он не был унизительным, передает РБК.

Чиновник напомнил, что проблема уклонения от алиментов в российских регионах стоит остро. По данным Никитина, долги по алиментам достаточно высоки. Он допустил, что ситуация стала чуть выправляться за счет бойцов спецоперации, у которых достойные зарплаты.

«Тема эта есть, задолженность большая, и как только не скрываются алиментщики от своих детей», — пояснил новгородский глава.

Он уверен, что к решению возникшей проблемы нужно подходить серьезно.

Ранее сообщалось, что житель города Гурьевск Калининградской области, задолжавший дочерям по алиментам почти два миллиона рублей, спрятался от приставов на потолке.

ЖЗЛ
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