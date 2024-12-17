Задолжавший дочерям почти два миллиона по алиментам россиянин спрятался на потолке

Задолжавший дочерям 2 млн житель Гурьевска спрятался от приставов на потолке

Житель города Гурьевск Калининградской области, задолжавший дочерям по алиментам почти два миллиона рублей, спрятался от приставов на потолке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Россиянин огородил свой дом колючей проволокой, установил по периметру несколько камер. Мужчина не хотел сотрудничать с органами даже тогда, когда у него изъяли автомобиль.

Приставы решили установить наблюдение за жилищем должника. Спустя некоторое время новая избранница открыла им дверь и объявила, что мужчины нет дома.

Уклониста удалось обнаружить за потолочными плитами. Нерадивый отец получил административный штраф за неуплату.

Ранее в Екатеринбурге судебные приставы нашли должницу по алиментам в диване. Россиянку захотели привлечь к уголовной ответственности.