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11:58, 17 декабря 2024Россия

Задолжавший дочерям почти два миллиона по алиментам россиянин спрятался на потолке

Задолжавший дочерям 2 млн житель Гурьевска спрятался от приставов на потолке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Житель города Гурьевск Калининградской области, задолжавший дочерям по алиментам почти два миллиона рублей, спрятался от приставов на потолке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Россиянин огородил свой дом колючей проволокой, установил по периметру несколько камер. Мужчина не хотел сотрудничать с органами даже тогда, когда у него изъяли автомобиль.

Приставы решили установить наблюдение за жилищем должника. Спустя некоторое время новая избранница открыла им дверь и объявила, что мужчины нет дома.

Уклониста удалось обнаружить за потолочными плитами. Нерадивый отец получил административный штраф за неуплату.

Ранее в Екатеринбурге судебные приставы нашли должницу по алиментам в диване. Россиянку захотели привлечь к уголовной ответственности.

ЖЗЛ
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