В ВСУ рассказали о разрушенных в ходе боев укреплениях в ДНР

Ряд укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР) были разрушены в результате ударов армии России. Об этом оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) ВСУ «Хортица» рассказала в своем Telegram-канале.
«В результате штурмовых действий и огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание», — указано в сообщении.
Отмечается, что повреждения получили укрепления в районе населенных пунктов Новый Комар, Сонцовка, Часов Яр и Курахово.
Ранее представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин заявил, что российские войска имеют успехи в районе Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС).