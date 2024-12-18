В ВСУ рассказали о разрушенных в ходе боев укреплениях в ДНР

ОСУВ «Хортица»: некоторые укрепления ВСУ в ДНР в ходе боев были разрушены

Ряд укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР) были разрушены в результате ударов армии России. Об этом оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) ВСУ «Хортица» рассказала в своем Telegram-канале.

«В результате штурмовых действий и огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание», — указано в сообщении.

Отмечается, что повреждения получили укрепления в районе населенных пунктов Новый Комар, Сонцовка, Часов Яр и Курахово.

Ранее представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин заявил, что российские войска имеют успехи в районе Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС).