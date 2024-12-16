В ВСУ прокомментировали обстановку в районе Кураховской ТЭС

ОСУВ «Хортица»: у российских сил есть успехи в районе Кураховской ТЭС

Российские войска имеют успехи в районе Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» Назар Волошин, передает «Интерфакс-Украина».

«Есть определенные достижения у противника. Пока что в рамках проведения всей (...) операции больше сказать не могу», — сказал он, отвечая на вопрос об обстановке в районе населенного пункта Дачное и Кураховской ТЭС.

Ранее Волошин назвал сложной ситуацию в Курахово Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, ВСУ ведут активные боевые действия, чтобы удержать позиции. Он также признал, что российские войска превосходят украинские в живой силе.

16 декабря лейтенант ВСУ с позывным Алекс рассказал, что российские военные начинают брать Курахово в кольцо после вывода подразделений ВСУ. Он назвал такое положение дел попаданием «из одного котла в другой».