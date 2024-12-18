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20:25, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

Владельцев iPhone предупредили о двух уловках мошенников

МВД предупредило о поддельных приложениях банков на iOS с платными функциями
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Россиян, которые пользуются устройствами на базе операционной системы iOS, предупредили о двух уловках мошенников, связанных с мобильными приложениями банков. Схемы преступников назвало МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Владельцам iPhone рассказали, что в магазине приложений AppStore можно найти поддельные банковские приложения с платными функциями. «Мошенники предлагают заплатить за доступ к личному кабинету. После оплаты в приложении откроется легитимная страница для входа в личный кабинет веб-версии банка, доступ к которой на самом деле совершенно бесплатный», — объяснили в МВД.

Также мошенники научились обходить модерацию в магазине AppStore. Как предполагают в МВД, сначала они публикуют приложения, которые не содержат никаких опасностей для пользователей. Когда модерация пройдена, злоумышленники производят подмену и редактируют страницы, которые подгружает приложение.

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В МВД порекомендовали россиянам, перед тем как устанавливать приложения, уточнять у представителей банка, настоящая ли это программа. Пользователям таже посоветовали читать отзывы и контролировать разрешения, которые запрашивает приложение. «Отмените установку или удалите [банковское] приложение, если оно платное или требует оплатить подписку», — заключили в ведомстве.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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