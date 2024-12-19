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18:40, 19 декабря 2024Бывший СССР

Армения согласилась отказаться от размещения третьих сил на границе с Азербайджаном

Пашинян: Армения согласна отказаться от размещения третьих сил на границе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hannes P Albert / Picture Alliance / Getty Images

Армения согласна отказаться от размещения сил третьих стран на границе с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью Armenpress.

«Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы», — сказал он.

По его словам, после делимитации границы в присутствии сил других государств не будет необходимости. Пашинян также отметил, что при полной делимитации риск эскалации ситуации снижается до минимума.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что Баку и Ереван не смогли согласовать две статьи договора из 17. Речь идет о пункте по воздержанию от международных исков друг к другу. Вторая статья касается отсутствия представителей других стран на границе, уточнил он.

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