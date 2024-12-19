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19:59, 19 декабря 2024Бывший СССР

Белоруссия предостерегла Польшу от вмешательства с «короной председателя Европы»

МИД Белоруссии предостерег Польшу от вмешательства в дела республики
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
СюжетПротесты в Белоруссии

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Белоруссия предостерегла Польшу от вмешательства в дела республики с ее «примеряемой короной председателя Европы». Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, передает агентство «БелТА».

«Предостерегаем горячие головы в Варшаве от намерения открытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток дестабилизации ситуации в Беларуси из-под примеряемой короны председателя Европы», — заявили в белорусском пресс-ведомстве.

Глаз добавил, что в Белоруссии сожалеют о выборе Польши двигаться по пути дальнейшей конфронтации.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии вручило ноту протеста временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне из-за инцидента с попыткой вербовки белорусского дипломата. Сообщается, что польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата в Молдавии за 100 тысяч евро.

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