Белоруссия предостерегла Польшу от вмешательства с «короной председателя Европы»

Белоруссия предостерегла Польшу от вмешательства в дела республики с ее «примеряемой короной председателя Европы». Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, передает агентство «БелТА».
«Предостерегаем горячие головы в Варшаве от намерения открытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток дестабилизации ситуации в Беларуси из-под примеряемой короны председателя Европы», — заявили в белорусском пресс-ведомстве.
Глаз добавил, что в Белоруссии сожалеют о выборе Польши двигаться по пути дальнейшей конфронтации.
Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии вручило ноту протеста временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне из-за инцидента с попыткой вербовки белорусского дипломата. Сообщается, что польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата в Молдавии за 100 тысяч евро.