МИД Белоруссии вручил ноту поверенному в делах Польши из-за попытки вербовки дипломата

БелТА: МИД Белоруссии вручил ноту временному поверенному в делах Польши

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии вручило ноту протеста временному поверенному в делах Польши из-за инцидента с попыткой вербовки белорусского дипломата, передает БелТА.

Как пишет издание, нота была вручена Кшиштофу Ожанне, который пообещал передать в Варшаву то, о чем беседовали дипломаты. Польские спецслужбы, как отмечается, пытались завербовать белорусского дипломата в Молдавии за 100 тысяч евро.

«С нашей стороны уже подготовлена соответствующая нота в адрес польской стороны. Полагаю, последует и ряд других шагов, над которыми мы самым серьезным образом думаем. Вся ответственность за последствия таких действий лежит на польской стороне», — заявил пресс-секретарь белорусского дипломатического ведомства Анатолий Глаз.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обеспокоен ситуацией на границах с Польшей и Литвой. По его словам, в Литве и Польше к границам с Белоруссией стягиваются силы НАТО.