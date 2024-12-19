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04:12, 19 декабря 2024Мир

Маск одной фразой оценил помощь Украине

Маск: помощь Украине — одно из худших решений США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Allison Robbert / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что помощь Украине входит в список худших решений властей США. Об этом он написал в соцсети X.

Он прокомментировал публикацию общественного деятели Джози Глабах, раскритиковавшую некоторые решения американской администрации, в том числе выделение на помощь Украине 60 миллиардов долларов. «Один из худших законопроектов в истории», — поддержал ее Маск.

Ранее бизнесмен назвал безумием объемы финансовой помощи, которую США оказывают Украине.

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