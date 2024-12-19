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20:02, 19 декабря 2024Мир

Новые власти Сирии пообещали не ограничивать права девочек на обучение

Reuters: новые власти Сирии не будут ограничивать права девочек на обучение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vadim Ghirda / AP

Новые власти Сирии не будут ограничивать права девочек на обучение. Об этом заявил новый министр образования страны Назир Мохаммад аль-Кадри, сообщает Reuters.

«Образование — это красная черта для сирийского народа, более важная, чем еда и вода. Право на образование не ограничивается одним конкретным полом... Возможно, в наших школах девочек больше, чем мальчиков», — сказал глава сирийского образовательного ведомства.

Кадри также отметил, что религия — как мусульманская, так и христианская — будет по-прежнему преподаваться в школе в качестве предмета. По его словам, начальные школы останутся смешанными для мальчиков и девочек, в то время как среднее образование останется в значительной степени сегрегированным.

Ранее полномочный посол России в Молдавии Олег Озеров выразил мнение, что Сирия может потерять государственность после смены власти в стране. Он уточнил, что смена власти в Сирии является только началом большого процесса на Ближнем Востоке.

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