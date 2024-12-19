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17:14, 19 декабря 2024Россия

Путин высоко оценил роль Казани в организации мероприятий БРИКС

Путин высоко оценил развитие Казани
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин во время обсуждения возможности открытия штаб-квартиры БРИКС отметил значительный вклад Казани в проведение международных мероприятий. Он подчеркнул, что столь масштабные встречи лидеров стран ранее не проводились даже в Москве.

«Спасибо Казани за то, что вы предоставили нам такую возможность», – заявил глава государства.

Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы. Также президент отметил развитие города. Президент также отметил эффективность работы руководства Татарстана, проводящего модернизацию региона.

Президент отметил, что в Казани штаб-квартира БРИКС не создается, но в городе будут проходить мероприятия в рамках международного сотрудничества. Организация остается лидером в создании новых экономических инструментов, нацеленных на будущее человечества.

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